Zakaj so zdravniki v Sloveniji lahko bogovi

Interni nadzor v UKC Ljubljana je pokazal, da so nekateri zdravniki v času, ko so bili evidentirani na Ortopedski kliniki, delali drugje. A da ne bo pomote, to jim dopušča sistem.



Anomalije se ne dogajajo samo pri ortopedih, ampak je to pogosta praksa povsod, kjer ni določeno, koliko ur na dan mora posameznik delati in kjer nad tem ni ustreznega nadzora.



Predvsem bi morali predstojniki posameznih klinik in oddelkov, če ne za prav vsakega zaposlenega, pa gotovo za specialiste za skoraj vsak trenutek v delovniku vedeti, kje so oziroma koliko posegov in pregledov bodo izvedli. A se velikokrat zgodi, da jim prav predstojniki pogledajo skozi prste, sploh če morda ti isti zdravniki delajo v njihovih zasebnih ambulantah. In ko se taki in podobni primeri zgodijo večkrat, postanejo ustaljena praksa.



Vodstvo ustanove bi jo moralo prekiniti, a je ne, ker ima zvezane roke. Si predstavljate, da bi zdaj devetim zaposlenim na Ortopedski kliniki UKC namesto opozoril pred odpovedjo prekinili delovna razmerja? Kdo bi poskrbel za bolnike, ki na posege čakajo več let in bi bili na vrsti prav v teh dneh? Družinski zdravnik Igor Muževič, ki se mu zdi sramotno, da omenjeni zdravniki niso dobili odpovedi, je tvitnil, da bi bolnike operirali v tujini na račun ZZZS. A tak postopek je zapleten, dolgotrajen, večina ljudi pa je ob težjih posegih raje blizu domačim in maternemu jeziku.



Če sklenemo, so vodilni v podrejenem položaju do zdravnikov. Generalni direktorji bolnišnic ne morejo tvegati upora vodilnih strokovnjakov. Tudi ministri si ga ne upajo. Eden od njih je nekoč potožil, da je ministrovanje odlično potekalo, dokler se ni zameril nekaterim vplivnejšim »belim haljam«. Zaradi naštetega sprememb na bolje ni, določeni zdravniki, predvsem pa tisti, katerih specialnosti so najbolj iskane, se lahko igrajo bogove. To, da jim nihče ne more nič, s pridom izkoriščajo. Za Hipokratovo prisego se zdi, da je niso nikoli prebrali, kaj šele izrekli.



Obstaja veliko svetlih izjem, ki pa jih splošna javnost ob aferah, kot je bila tista zaradi zlatih palic in je zdaj ta z ortopedi, prehitro poistoveti s storilci spornih dejanj. Zato ni odveč poudariti, da je v medicini veliko sočutnih strokovnjakov, ki se bodo za pacienta preveč razdali, žal pa tudi veliko takih, ki ob misli na zaslužek pozabijo na dostojanstvo svojega poklica.



A zadnje bi bilo mogoče hitro urediti. Zdravniki naj bodo plačani po storitvah, pravijo poznavalci. To, da v naši največji zdravstveni ustanovi ni mogoče dobiti podatka o tem, koliko dela je v določenem mesecu opravil določen zdravnik in kaj je delal, ni dobro. Kot tudi ni dobro, da jim ne pustijo delati, če želijo. Ortopedska klinika je bila med epidemijo namenjena bolnikom s covidom-19, zaposleni so menda želeli operirati, pa jim tega niso omogočili. Kar pa seveda ne more biti opravičilo, da so skrenili s poštene poti.

