Zapuščina Donalda Trumpa

V komentarju preberite:

Približno dva meseca po menjavi oblasti se nova ameriška administracija trudi zabrisati sledi štirih let predsedovanja enega najbolj ekstravagantnih predsednikov do zdaj Donalda Trumpa. A na kar nekaj področjih je Trump upravičeno opozoril na težave. Med drugim v mednarodni trgovini, še posebej trgovinska politika Kitajske. Kaj prinaša nadgradnja Trumpove zunanje trgovinske politike in kako se bo ta občutila v EU in Sloveniji?