Zdi se, da salame za rezanje zmanjkuje

Vlada je sinoči sprejela dokument, ki bo iz Slovenije v kratkem romal v Bruselj in na temelju katerega bo pripravljeno tokratno poročilo o vladavini prava pri nas. Dokument, v katerem je naša stran odgovorila na vprašalnik evropske komisije, ima 35 strani in ob njegovem branju se ni mogoče znebiti vtisa, da gre za nekakšno skoraj napol zasebno pisanje s preteklostjo (pre)močno obremenjenih pripadnikov največje vladne stranke in ne za uradni dokument koalicijske vlade.Tudi najbolj dobronamernemu in politično neobremenjenemu opazovalcu se zdi, dain njegova SDS nista sposobna prav dobro delovati v koalicijah.Lani je ob poročilu o vladavini prava v Bruselj romal še poseben dopis zunanjega ministrao ozadjih, ki da so pomembna za boljše razumevanje stanja pri nas. Ta dopis ni bil stališče vlade, pravosodna ministricaiz vrst SMC, njen resor namreč pri pripravi dokumenta sodeluje, pa ga je ocenila za nepotrebnega. Letošnjega poročila pa sploh ni podprla.Odnos do SMC je Janša sicer spet nazorno pokazal na začetku tedna, ko je odgovarjal vodji njene poslanske skupine Janji Sluga, ki jo je zanimalo, ali bo s svojimi ravnanji oziroma slogom komuniciranja nadaljeval. Da je prešel točko, ki jo še zmorejo prenašati njegovi partnerji, je pokazal tudi včerajšnji nastop njihovega poslanca ob interpelaciji proti kulturnemu ministru, ki naj bi bil polegz eno nogo tudi že na izhodnih vratih koalicije, je ocenil, da jih koalicijski partnerji ne jemljejo resno in da so se nesoglasja znotraj koalicije začela z mediji. SMC se je namreč odkrito postavila proti mrcvarjenju Slovenske tiskovne agencije ter tudi proti političnemu vplivu na imenovanje in napredovanje tožilcev. Za zdaj neuspešno.V času prve vlade Janeza Janše je nastala že skoraj ponarodela ocena, da svoje partnerje »reže kot salamo«. Brutalno destruktivnost, podrejanje in pomanjkanje zavor kaže prvak koalicije tudi tokrat. Posledice razpadanja poslanske skupine SMC in seveda tudi tega, ali smo res korak bliže predčasnim volitvam, bodo znane kmalu.