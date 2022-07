Zdravniki na dopustu, ljudje prestrašeni

Pretekli konec tedna jim v Kočevju ni uspelo zagotoviti 24-urne prisotnosti zdravnika za nujno medicinsko pomoč. Situacija se je srečno iztekla, saj nobeno življenje ni bilo izgubljeno, čeprav je bilo nekaj težkih primerov zdravstvenega stanja, obravnavali so tudi infarkt. V prihodnjih dneh se bo še nekajkrat zgodilo, da zdravnika, predvsem v nočnem času, ne bo. Kako se bo izteklo življenje tistih, ki bodo takrat potrebovali pomoč, si ne upamo niti pomisliti.

Zdravniki koristijo dopust. Imajo ga veliko. Direktor kočevskega zdravstvenega doma ni želel posegati v to pravico, da ne bi odgnal še tistega kadra, ki ga ima, je dejal. A kako se zdravnik, ki se je zaobljubil življenje posvetiti pomoči bližnjemu, lahko mirno uleže na plažo, medtem ko obstaja velika verjetnost, da bo nekdo drug obnemogel obležal na cesti in zaman čakal na njegovo pomoč?

Vzroki za to morajo biti strašljivi. Niso nastali čez noč, kopičili so se več let. Zdravniki so namreč potrpežljivi in trdoživi ljudje, sicer ne bi končali težkega študija. Kaj jih je torej pahnilo čez rob? Zakaj so se odločili, da se ne gredo več, da se ni več smiselno bojevati, truditi, vztrajati, žrtvovati za življenje?

Predvsem so za tako stanje krive nadpovprečne obremenitve. Leta takih obremenitev in velike odgovornosti pustijo posledice. Če temu dodamo še krivice, kakršna je ta, da so redno zaposleni zdravniki za isto delo v dežurstvu manj plačani kot pogodbeniki, smo že bliže zgoraj opisanemu scenariju. Zakaj bi namreč nekdo dežural vsak tretji dan, če lahko trikrat na mesec za enako plačilo? Na etični pogon je mogoče delati določeno obdobje, sčasoma pa se ima zdravnik, ki dela tako, med kolegi, ki so osvojili logiko dobrega in hitrega zaslužka prek samostojnih podjetnikov, za vse bolj neumnega in posledično je tudi vse manj zadovoljen. Čeprav je strokovno morda boljši od drugih, reši več življenj, je pahnjen v uravnilovko plačnega sistema, kjer nagrade niso mogoče. Motivacija pada. In nekega dne odide na daljši dopust ali bolniški dopust.

Žal je bila opisana problematika v interventnem zakonu prezrta. In dokler ne bo urejena, so na Kočevskem lahko veseli, da so dobro organizirani, usposobljeni in pripravljeni vsaj reševalci. Ti so bili pretekli konec tedna v odlični navezi z nadzornim zdravnikom SNMP Ljubljana, za lažje primere pa z ZD Ribnica.