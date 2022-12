Zeleno, po okusu predsednika vlade

V nadaljevanju preberite:

Po državnozborskih volitvah je kazalo, da bomo dobili najbolj zeleno vlado v zgodovini. Vizija je začela nastajati ob referendumu za vodo, Glas ljudstva, organizacija, ki združuje 112 društev in gibanj, je na krilih tega uspeha politiki postavil več kot 130 zahtev, od teh 22 okoljskih. Z večino so se stranke koalicije strinjale in jih vzele za obveznost. A prednost so za zdaj dobile le sončne elektrarne, ki so blizu predsedniku vlade Robertu Golobu iz prejšnje službe.