Zgodba, v kateri manjka koza

Vlada je presenetila z odločitvijo o končanju sage z evropskima delegiranima tožilcema. Volk je sit in koza cela, bi morda kdo povzel, čeprav v tej zgodbi koze ni.

»Slovenija zamuja pri posredovanju predloga kandidatov evropskemu javnemu tožilstvu. Ker bi zaradi tega lahko nastala velika škoda za našo državo, je vlada oba kandidata – Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja – predlagala v imenovanje za čas, dokler ne bo uspešno končan nacionalni del postopka imenovanja kandidatov,« so pojasnili odločitev, vlada pa bo oba predloga poslala Evropskemu javnemu tožilstvu.

A dejstvo je, da začasni mandat ne obstaja. Še več. Vlada tudi nima zakonske možnosti imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, pač pa se z imeni le seznani. Če je torej zdaj zadeva v rokah evropskega javnega tožilstva, je pričakovati, da bosta kandidata dobila polni, petletni mandat. In saga bo po letu dni le končana.

Decembra bo namreč minilo leto, odkar sta bila Tanja Frank Eler in Matej Oštir izbrana na prvem razpisu, pol leta pa mineva od protestnega odstopa pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič.

V tem času so se pritiski iz Bruslja množili. Evropski parlament bo v sredo na plenarnem zasedanju razpravljal o temeljnih svoboščinah in vladavini prava v Sloveniji, predvsem glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.

Delegacija odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) je v svojem poročilu po nedavnem obisku pri nas na to vprašanje posebej opozorila, saj da Slovenija ne krši le evropske zakonodaje, temveč ogroža tudi proračun EU, pregon kaznivih dejanj in zaupanje v pravosodje.

Kako pravzaprav razumeti odločitev vlade? Je klonila pod pritiski Bruslja? Ali gre (tudi) za reševanje pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča? Najbrž gre za oboje.

V poslanski skupini Desusa, ki je že več mesecev jeziček na tehtnici usode vlade, sicer opozarjajo, da ne morejo mimo dejstva, da je minister v sodni preiskavi zaradi utaje davkov. Bizarno je, da jih ne moti primer Trenta, v katerem obtožnica bremeni prvega v vladi, ki jo ohranjajo pri življenju.