Živi pesek našega časa

Vprašanje, ki se je začelo postavljati na prizorišču kluba G20, ali se bo razpravljalo o vojni ali o dolgovih, je povsem napačno. Tako G20 kot G7 pa tudi vse druge mednarodne institucije se morajo ukvarjati tako z vojno v Ukrajini kot z dolžniško krizo med revnimi. To dvoje je namreč tesno povezano z dejstvom, da globalno varnost v enaki meri ogrožata tako zverinskost osvajalcev, kot je Rusija, kot tudi nasilje posojilodajalcev, kot je Kitajska.

Seveda mora biti prednostna naloga Ukrajina, saj je treba čim prej odpraviti humanitarno krizo. Hkrati pa se moramo zavedati, da sta mir in stabilnost ogrožena tudi zaradi dejstva, da najrevnejšim komaj uspeva servisirati svoje dolgove in da jih vse več komaj še drži glavo nad živim peskom, v katerega so zdrsnili, ko so jemali posojila v nekem povsem drugem ozračju od tistega, ki se je pojavilo s pandemijo covida-19 in vojno v Ukrajini