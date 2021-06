Znanje na petdesetih odstotkih

V nadaljevanju preberite:

Z nasmehom na obrazu so pristojni za nacionalno preverjanje znanja (NPZ) predstavili letošnje rezultate. Verjetno nihče v državi ni pričakoval, da bodo slabi. Ko so se odločili, da bodo NPZ izvedli, je bilo jasno, da bodo rezultati dobri. Če bi bili slabi, bi morali kaj spremeniti.



Učenci šestih in devetih razredov so pri izpitih iz slovenščine in matematike v povprečju dosegli okoli 50 odstotkov točk. Pristojni vztrajno opozarjajo, da ne smemo govoriti, da niso dosegli niti pozitivne ocene. Ker da NPZ ne smemo pretvarjati v ocene, ker gre le za doseganje standardov znanja. Niti ne smemo reči, da smo s tem dobili oceno šole na daljavo, ker so naloge na NPZ take, da lahko preverjajo znanje tudi preteklih let, ne le časa, ki so ga učenci preživeli za računalnikom doma. Prav tako na podlagi dosežkov NPZ ne smemo reči, da šola na daljavo ni bistveno vplivala na znanje otrok. Kaj pa potem pravzaprav lahko rečemo?