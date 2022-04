Bodeča žica, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nabava orožja in pomoč

Po bleščeči zmagi Goloba, s katero je Janša odšel v politični pokoj, novo oblast čaka veliko delo.

Mislim, da smo mnogi volili zmagovito koalicijo, da bi ta: odstranila sramotno in nesmiselno žično ograjo na meji s Hrvaško; odpravila skrajno krivično dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je dejansko obvezno, in ga prenesla na zavod za zdravstveno zavarovanje; se odpovedala nakupu tankov in osemkolesnikov ter namesto njih nabavila helikopterje; pomoč Ukrajini omejila na humanitarno in iz baltskih držav umaknila Slovensko vojsko.

Žica ne zaustavlja beguncev, ki so za dosego EU pripravljeni tvegati življenje, je nesmiselna, Sloveniji pa je v sramoto.

Sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je dejansko obvezen in skrajno krivičen, saj zanj plačuje enako nekdo, ki zasluži 300 evrov, in tisti, ki zasluži 5000 evrov. Prenos denarja v normalno zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujemo proporcionalno dohodkom, sploh ne zahteva novega denarja.

Razni širi-, šest- ali osemkolesniki so za Slovenijo neprimerni, helikopterje pa je mogoče uporabiti ob nesrečah na cestah ali v gorah.

S pošiljanjem orožja v Ukrajino samo še podžigamo vojno, zato je pomoč nujno treba omejiti na v humanitarno. Sprejem beguncev iz Ukrajine je dobra stvar, a ne gre spregledati beguncev iz drugih krajev, posebno še, ker smo jih s sodelovanjem z ZDA vsaj simbolično sami ustvarjali in smo moralno krivi za uničene države, milijone beguncev in sto tisoče mrtvih. Do njih je naša moralna obveza nedvomno večja kot do beguncev iz Ukrajine, saj tam pri njihovem ustvarjanju nismo sodelovali.