Gasilci protestirajo …

Nedavno razgrajanje pred slovenskim parlamentom in pred poslopjem vlade, ki so ga izvedli poklicni in prostovoljni gasilci (ne vem, zakaj tudi prostovoljni?), je prej spominjalo na primitiven in pobalinski nastop do zdaj meni zelo spoštovanih gasilcev.

Pokazali so vso svojo preproščino, prekoračili so zgornjo mejo hrupa po decibelih (čeprav ni nikjer gorelo), metali so petarde, dimne rakete in kurili vnetljive in smrdljive tekočine. Skratka, vse to, česar mi, državljani, ne smemo, ker je kaznivo! Besedila na transparentih so bila zapisana v slabi slovenščini. S svojim obnašanjem so svoj osnovni namen – protest za dvig plač sprevrgli v razgrajaštvo, ki je izgubilo prvotni namen shoda.

Jaz osebno bi od najbolj glasnih posameznikov želel pridobiti podatke o njihovi neto plači, številu družinskih članov, izdatkih za položnice in še kaj. Potem bi bila slika popolnoma drugačna. Naj se primerjajo s plačami delavcev v vzgojno-izobraževalnem sistemu! Bilo je tudi zelo neokusno, da so na oder spravili italijanskega gasilca, ki jim je izrazil podporo, pri čemer na govorniški oder niso spustili ministrice, da bi jim pojasnila situacijo.

Ne vem, na katerem kontinentu živi poslanec Miha Kordiš, ki jih je javno podprl. Mediji so odigrali zelo servilno vlogo!