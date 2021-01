Gorenjska regijska bolnišnica v Radovljici?

V zadnjem času se v medijih kar velikokrat omenja potencialna gradnja nove regijske bolnišnice v Radovljici. Moje pismo je pravzaprav naslovljeno na gospoda Globočnika, župana občine Radovljica, z vprašanjem: Kdo želi umestitev regijske bolnišnice v Radovljici ter zakaj naj bi bila ta ravno tu?



V Radovljico sem se z družino preselil pred 25 leti, torej nisem »Radolčan«. Moram pa zapisati, da je bila odločitev za postavitev hiše v tem lepem kraju ena najboljših odločitev v mojem odraslem življenju. Izjemna lokacija med Karavankami in Jelovico, bližina slovenskih turističnih biserov Bohinja, Bleda, Pokljuke ter kratka vožnja do Ljubljane je samo nekaj od odlik Radovljice.



Za mlado družino mi je Radovljica ponudila vrhunsko bivalno okolje, odlične šole, nabor vseh mogočih športov, dobro športno infrastrukturo, gledališče in kino ter z zgodovino bogato mestno jedro. No, tudi dobre gostilne. Poleg prijaznih ljudi pa tudi mesto s čistim zrakom, izjemno naravo z imenitnimi sprehajalnimi potmi korak iz centra, kraj brez težke industrije in predvsem … varnost, s skoraj nič kriminala. Kaj več si lahko želimo za svojo družino in za svoje domače okolje …



Moram priznati, da v Radovljici nisem niti politično niti družbeno aktiven. Malce družabno in športno, vendar pa spremljam razvoj tega našega imenitnega mesta. Vsi župani, ki so županovali med našim bivanjem tukaj – zadnja dva sta g. Stušek in g. Globočnik –, so naredili za kraj ogromno. Občina se lepo razvija, izboljšuje infrastrukturo, pogoje bivanja, skrbi za kulturo in šport – napredek je viden na vsakem koraku. Za to sem zares hvaležen in z zadovoljstvom plačujem dajatve, davke in prispevke.



Gorenjska regijska bolnišnica – približno vem, kaj bi prinesla v naše okolje in tega zares ne želim. Vem, da je nov regijski zdravstveni center potreben in podpiram gradnjo, vendar ne tu. Upam, da se vsi podporniki zavedajo posledic morebitne realizacije za naš kraj. Torej, rad bi izvedel, kdo želi in predvsem zakaj želi izpeljati ta projekt v Radovljici.



