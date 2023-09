Kaj se grejo na Upravni enoti Ljubljana Bežigrad?

Potekla mi je osebna izkaznica in nič hudega sluteč sem se podala v postopek pridobitve nove.

Pokličem po telefonu in si rezerviram termin, saj danes brez obvezne vnaprejšnje rezervacije ne prideš nikamor. Dobim termin za sredo, 19. septembra 2023, ob 11. uri in takrat se tam tudi zglasim. Dva varnostnika (!) sta me pri vhodu zavrnila, češ da me ni na seznamu. Kako me ni? »A ste potrdili rezervacijo tudi po spletni pošti, kamor ste dobili obvestilo?« Itd.

Torej, tako državljan Republike Slovenije, ki hoče biti uradno prijavljen, kar mu občasno pride prav, potrebuje za ta namen telefon in še elektronsko pošto. To je kar nepredstavljiva ovira za mnoge, pa tudi povsem nepotrebna. Ali ni dovolj, da plačujemo davke, čemu nas ta sistem potem še ovira in sili v digitalizacijo?

Poleg tega je na tej upravni enoti možno samo kartično poslovanje, kar je protizakonito. Če bi bili pristojni tako prijazni in bi na moje pismo javno odgovorili v Pismih bralcev, bi to zanimalo še mnoge.

Pa ne da nisem na UE tega dne ničesar opravila, podpisala sem kar dve pobudi: za vpis gotovine v ustavo in za čist zrak v Anhovem.