Cepljenje: Kdo bo prej na vrsti za življenje?

Začela se je tekma za uvrstitve na prednostne sezname cepljenja proti covidu-19.



Potem ko obljubljenih cepiv Pfizerja in Biontecha v količinah, ki jih je optimistično napovedoval prvi minister, ni in ni, AstraZeneca pa menda za starejše od petinšestdeset let ni dovolj preizkušena, se je pokazala možnost, da preden zagotovimo ustrezno cepivo za najstarejše generacije, precepimo nekatere mlajše skupine: zdravnike in zdravstveno osebje, vojake in policiste, poslance, morda tudi športnike, vsaj tiste najboljše. Zadeva je resnejša, kot se morda zdi, saj se vsako nelegalno preskakovanje zaukazanih seznamov že kriminalizira.



Zdravnica onkološkega inštituta pa nas je oni dan opozorila, da na prednostnem seznamu ni akutnih onkoloških bolnikov vseh starosti, ki jim agresivno zdravljenje nevarno uničuje imunski sistem. V primeru okužbe morajo prekiniti terapije, ki rešujejo življenja.



Ne zdravstveni minister ne njegove strokovne ekipe se na opozorilo niso odzvale, zato predlagam/menim, da tisti osemdeset- in večletniki, ki nekaj imunosti vendarle še imamo, prepustimo svoje cepilne prioritetne vrstne rede ogroženim mlajšim bolnikom, ker nas je manj škoda.

