Konec brezplačnih uslug Pošte za pošiljanje pomoči v Ukrajino?

Ne vem, koliko ljudi je sploh vedelo, da je vse do nedavnega Pošta Slovenije omogočala brezplačno pošiljanje paketov pomoči v Ukrajino.

Z možem sva to izvedela šele po dolgem poizvedovanju in iskanju možnosti, da bi poslali paket mlademu študentu v Beršad. Ne spominjam se, ne rečem, da ni bilo o brezplačnem pošiljanju pomoči kaj objavljenega, gotovo pa tega niso obešali na veliki zvon. Dejstvo je, da je Pošta velikodušno nudila možnost pošiljanja paketov s hrano do 10 kilogramov v Ukrajino.

Tudi mi smo poslali več paketov mlademu ukrajinskemu doktorskemu študentu (invalidu), ki študira na univerzi v Moskvi in ni deležen ne ene ne druge pomoči, še manj pa najbrž kakšnega človeškega razumevanja v teh hudih časih. Prej, v miru, sva si po elektronski pošti pošiljala strokovno literaturo. Zanimale so ga predvsem starejše specialne objave iz antične zgodovine, ki na spletu niso bile dostopne. Že mesec po izbruhu vojne pa je prišla mila prošnja, če mu lahko pošljemo vsaj nekaj hrane. Prvi paket je romal v Ukrajino skoraj mesec dni, večkrat je prišel obupan mail, da paketa ni in ni. Tolažila sem se, da če je paket prišel v roke koga drugega, je ta morda enako pomoči potreben. Nazadnje je paket le našel naslovnika in sreči ni bilo konca. Njegova pretresljiva zahvala se je glasila: Več prejme tisti, ki da, kot oni, ki sprejema, pa vendar neskončna hvala za poslano! Ne pozabite name, prosim, NK

Na zadnjo julijsko soboto smo izvedeli, da slovenska pošta ukinja možnost brezplačnega pošiljanja. Skupaj s pomikanjem katastrofalnih novic z ukrajinske fronte z naslovne na drugo, tretjo ali celo četrto stran časopisja, s splošnim padanjem zanimanja vse svetovne javnosti za trpljenje nedolžnih in z izrinjanjem krute usode Ukrajincev iz naše zavesti je bila ukinjena pomembna slovenska pot pošiljanja pomoči. Pri čemer ne smemo pozabiti, da z vsakim dnem te nesmiselne vojne trpljenje ljudi strmo narašča. Upamo lahko le, da bomo Slovenci še naprej odprti za dobrodelnost.

Pa vendar, naj nekdo pojasni, zakaj je Pošta Slovenije ukinila brezplačno pošiljanje pomoči v Ukrajino in kdo je kril stroške poštnine do sedaj. Odgovorne sprašujem, ali se zavedajo trpljenja ljudi v vojni in naraščanja pomanjkanja z vsakim nadaljnjim dnem spopadov. Ukrajinska valuta je vredna zelo malo, za tistih nekaj beličev si je ponekod še mogoče v sicer že tako izpraznjenih trgovinah komajda še kaj kupiti, drugod žal ni ničesar več. Samo še razbitine. Pred vrati je jesen in za njo zima. Bo vojna tedaj končana? In če ne bo, bomo do tedaj že povsem pozabili na trpljenje Ukrajincev? Se bodo na tiho zapirale tudi druge poti enostavnega in učinkovitega pošiljanja pomoči?

Trdno verjamem, da ni tako, in prosim odgovorne, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da bo brezplačno in enostavno pošiljanje paketov pomoči v Ukrajino še naprej mogoče. Pomoč je največ vredna tedaj, ko jo potrebuješ!