Nekaznovano odiranje tujih delavcev v Sloveniji

Državna nemoč pri goljufanju in odiranju delavcev iz tujine in tudi naše države? Na javni TV sem poslušal pogovor o tem, kako pretežno slovenske družbe in agencije goljufajo tuje delavce.

Pred mnogimi leti sem spremljal kalvarijo Pakistanca, ki je dobil tožbo proti beograjskemu podjetju. Beograjska družba bi mu morala plačati odškodnino. Niso imeli sredstev na bančnem računu. Smejali so se. Pakistancu naj bi vizum potekel čez en teden. Nobene možnosti ni bilo, da bi človek sprožil nov postopek. V postopek je vstopila država Kuvajt. Policija je obiskala vodstvo podjetja in aretirala finančnega direktorja. Sodišče je sporočilo, da bodo direktorja izpustili, ko bo delavec dobil dosojeno izplačilo. V dveh dneh so našli sredstva, mu izplačali dolg in človek je lahko odšel domov z zasluženim denarjem. Direktorja so seveda takoj nato izpustili.

Prav ta zgodba mi je prišla na misel, ko so obsodili pri nas tajkunčka, ki je uničil dve ali tri podjetja in ostal dolžan državi kakšnih trideset milijončkov. Dobil je tri ali štiri leta (ne spomnim se točno) tedenskega zapora, za vikend je prihajal domov. Dobro plačani terenski delavec, ki bi prihajal domov samo za vikende in bi takrat zaslužil tisoč petsto evrov na mesec, bi moral za tak znesek delati približno sto šestdeset let.

Moja misel pri tem preskoči še na izkoriščanje države z bednimi, škodljivimi referendumi, ki tudi stanejo več deset milijonov evrov.