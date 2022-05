Neodgovorno o zelo odgovornem

V času predvolilnega dogajanja me je dober prijatelj in poznavalec naše aktualne in tudi siceršnje politične scene vprašal, če že vem, koga bom volil.

Ne, sem mu brez posebnega premisleka odvrnil, dobro pa vem, koga tokrat ne bom volil. In tako se je tudi zgodilo.

Očitno pa se nisem preveč zmotil. V takšno ugotovitev me napeljuje sedanje povolilno dogajanje, ko se stara oblast ne more sprijazniti, da je tokratne volitve izgubila, nova koalicija pa se pri prevzemu oblasti sooča z velikimi in nepotrebnimi težavami.