Nezaželena cepilna samoiniciativa v Kočevju

Če me spomin ne vara, je bilo v pismih bralcev že zapisano, da tudi gospod Kacin ni več to, kar je bil.



Pred tremi desetletji nas je pomirjal na tiskovnih konferencah in (kako naivno) verjeli smo mu. Lani se je spet znašel v pokroviteljski vlogi; začel nas je tolažiti s priporočilom oziroma nasvetom, »uživajte, dokler še lahko«, ki pa je bilo večpomensko – vsakdo si je to priporočilo lahko predstavljal drugače. In ko skače s funkcije na funkcijo, je bilo pričakovati, da se bo prizemljil, da bo ljudski. Nič od tega. Minister koordinator pač ne more brez svoje pokroviteljske drže in govorice ter objektivnosti.



To je prišlo do izraza pri oceni lokalnih uspehov cepljenja prebivalcev. Neokusno in spet pokroviteljsko je okaral uspešno cepljenje prebivalstva v Kočevju, kjer so se pravočasno (lahko rečemo tudi predčasno) pripravili in uspešno pocepili vso cepljenja potrebno populacijo. Že v decembru so namreč začeli zbirati potencialne kandidate za cepljenje, jih obveščali o datumu cepljenja in le-to tudi opravili. In poglej ga, zlomka – namesto da koordinator, gospod Kacin, njihovo samoiniciativnost pohvali, pozdravil njihovo ozaveščenost v boju proti pandemiji, jih (seveda) pokroviteljsko okara, jim prilepi etiketo nekooperativnosti in kritizira njihovo »soliranje«.



Res nevredno nekoga, ki bi taka dejanja moral izpostaviti kot dober primer in jih pohvaliti – najbrž so prehitevali njegova oziroma vladna priporočila glede terminskega plana cepljenja. Žalostno. In seveda se obregne ob cepljenje mlajših oseb, tistih zunaj določenih starostnih in rizičnih skupin.



Sicer pa, nekje, v neki vasi, kraju, občini se pač mora pokazati na dejstvo, da so tam vsi imuni (?), ker so cepljeni. To za Ljubljano, pa najbrž za večino Slovenije, kjer na cepljenje čakajo starostniki in osebe rizičnih skupin, še dolgo ne bo mogoče. Koordinacijo (pač) vodi gospod Kacin …



