Nova vlada se širi za štiri resorje

Delo je 7. maja na naslovnici objavilo fotovest z zgornjim naslovom.

Med pričakovanji petkovega kolesarja je tudi vitka država, do katere bomo prišli le z voljo za boljšo organiziranost in dosledno digitalizacijo javne uprave na vseh ravneh.

Ministrska mesta naj zasedejo verodostojni in ugledni predstavniki strank, sistem upravljanja države pa mora sloneti na sposobnih in strokovnih državnih sekretarjih, za katere predlagam, da njihov mandat ni vezan na volitve in koalicijsko dogovorjenega ministra, temveč to odgovornost pridobijo z razpisom in naj tudi traja kakšno leto več.

Prav o boljši (cenejši) organiziranosti države ni bilo do zdaj nobenega govora, skrb vzbujajoče pa je, da se ob obstoječih ministrstvih in preštevilnih agencijah pojavljajo razmisleki o večjem številu resorjev in interesne skupine z zahtevami po lastnih ministrstvih.

Dober primer je šport. Brez ministrstva dosega odlične uspehe, z ustanovitvijo le-tega pa se bojim, da bo podobno, kot je zdaj v obstoječih. Vse bo prenormirano in velik del namenskih proračunskih sredstev bo porabljen za pogon delovanja služb.