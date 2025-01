Občina Gorica v sramoto EPK Nova Gorica-Gorica 2025

Novembra 2024 je občinski svet v Gorici izglasoval, da Mussolini ostaja častni občan Gorice. Župan Rodolfo Ziberna je to odločitev opravičeval kot zgodovinsko dejstvo, ki se ga ne da izbrisati z odvzemom naslova častni občan.

Goriški občinski svet je zamudil enkratno zgodovinsko priložnost, da obsodi Mussolinija osebno zaradi genocidnega poziva z balkona prefekture 31. julija 1942 na Travniku v Gorici, ko je rohnel proti slovenskemu narodu z besedami: »Neusmiljeno je potrebno pokoriti to uporno ljudstvo. Ravnati je potrebno kot Julij Cezar v nepokorni Galiji. Iztrebiti je potrebno vse moške te preklete rase.«

Razlika med Titom in Mussolinijem je kot dan in noč. Tito je pozival na bratstvo med narodi, Mussolini pa na popolno uničenje »manjvrednih« narodov sveta. Zato je napis Tito na Sabotinu svetel zgled narodom pod Sabotinom in celemu sveta, Mussolinijeva dediščina v Gorici pa v nebo vpijoča sramota njenih meščanov.