Oddaja Intervju s programskim direktorjem Nove24TV

Dve vprašanji:

1. Kako je mogoče, da je državna (imenovana tudi javna) TV Slovenija 22. januarja v oddaji Intervju v ekskluzivnem nedeljskem terminu gostila programskega direktorja Nove24TV Borisa Tomašiča? Oddajo je vodil novinar Jože Možina. Leta in leta smo v tem času gledali, poslušali odlične spraševalke in odlične intervjuvance na visokem razumskem nivoju. TV Slovenija se je s tem intervjujem spustila na kvalitetni nivo Nove24TV. Kako je to mogoče?

2. Boris Tomašič je poudaril, da ni mislil direktno Goloba, ko je trdil, da je Golobova vlada prišla na oblast s krvjo, temveč da je mislil tiste, ki so Goloba nastavili. Torej je mislil nas, volivce. Pričakujem, da bo javno potrdil in razložil to izjavo.

Miloš Križaj,

Lucija