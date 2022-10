Odlivi in prelivi kadrov

V sedanjem času vseh kriz, ko nas ne bi smelo nič več presenetiti, smo kljub temu presenečeni ob podatkih, da v naši mali državi primanjkuje kar tisoč zdravnikov ter še tisoč učiteljev v osnovnih šolah in profesorjev v srednjih šolah. Pri tem pa je spodbudno za izobraževanje vsaj to, da je za nove zasebne univerze in inštitute vedno dovolj profesorjev in učenjakov. Brez uradnih pojasnil lahko samo ugibamo, kako je to mogoče. In kaj nas še čaka?

Za zdravnike in drugo zdravstveno osebje je razlogov za pomanjkanje še preveč, če upoštevamo, da se življenjska doba močno podaljšuje v starost zaradi napredka medicine. V zadnjih dveh letih je bilo življenje vseh ljudi ogroženo zaradi pandemije covida, na tisoče ljudi je umrlo kljub vsem naporom osebja, od zdravstvenih domov do bolnišnic in domov za starejše občane. Veliko zdravnikov in medicinskih sester je odšlo v tujino, kjer so neprimerno bolje plačani in spoštovani. Odlive teh kadrov bo težko nadomestiti v doglednem času, ker je to zelo zahteven študij, pa tudi vpis je omejen.

Večja uganka pa je, kam so se »prelili« kadri iz osnovnega in srednjega šolstva, ker ti ne morejo opravljati svojega poslanstva pri izobraževanju v drugih državah, že zaradi tujega jezika in drugačnih programov izobraževanja. Seveda pa so bili šolniki v zadnjih dveh letih tudi pod hudimi pritiski ob zaprtih šolah in izobraževanju na daljavo. So si morda poiskali rešitev iz takih zagat tako, da so si poiskali delo med uradniki? V upravi na vseh ravneh je menda zaposlenih kar 180.000 ljudi! To niso kadri, ki bi prišli k nam iz tujine, pač pa so se samo prelili znotraj naše male države.