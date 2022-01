Odprto pismo direktorju direkcije za vode Romanu Kramerju

Spoštovani gospod Roman Kramer, direktor direkcije za vode, to pismo Vam pišem, odkar ste moje sokrajane in mene užalili z zahtevo, da vaš predlog zmanjševanja poplavne ogroženosti v Kostanjevici na Krki sprejmemo v tednu dni po prvi javni predstavitvi »projekta« za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Predvidevam, da se niti ne zavedate svoje arogance. Deset let je država poskušala preučiti problem poplavljanja v spodnjem porečju Krke. Ko ste se na čelo direkcije za vode zavihteli Vi, je nenadoma edina možna rešitev postala ograda otoka. Vendar ne katerakoli ograda, samo ograda, ki sprejme 3000 kubičnih metrov betona, je po vaših zagotovilih primerna.

Iz stiske ljudi, ki jih poplavne vode skoraj vsako leto ogrožajo, Vi kujete posle za tehnološko postarano gradbeno industrijo ulitega betona! Pred tridesetimi leti ni bilo mogoče zgraditi Narodne galerije iz opeke, ki bi omogočila mnogo vzdržnejše vzdrževanje, zato ker je slovenska gradbena industrija prodajala železobeton. Slovenski davkoplačevalci že trideset let plačujejo nepotrebno drago vzdrževanje, zato ker je pred tridesetimi leti gradbena industrija morala prodati zadostno količino betona. To vsiljujete zdaj Kostanjevici na Krki pod krinko nekakšnega »idejnega projekta«.

Ta projekt je znotraj votel, zunaj ga pa ni. V njem ste sestavili tri skice treh standardnih pregrad protipoplavne zaščite – ki jih betonirate že od leta 2011 od Železnikov do Luč, Celja in Radgone – in mapno kopijo otoka s približno vrisanimi tipi pregrad na kostanjeviškem otoku. Ne poveste, kje ste pri sonaravnem modelu zadrževalnika v Krakovskem gozdu našli 300 milijonov kubičnih metrov vode, ki jo je treba zadržati v porečju Krke, medtem ko imajo akumulacijska jezera vseh savskih elektrarn kapaciteto 60, morda 70 milijonov kubičnih metrov. Predvidevam, da v velikodušni oceni, ki naj dokaže nesmiselnost sonaravnih posegov. To je sad desetletnega študija hidroloških razmer v spodnjem porečju Krke.

Državnega denarja imate za vlitje betona in iz evropskih skladov za nekaj sonaravnih kozmetičnih dopolnil. Vse ostalo je odprto. Od Kostanjevičanov zahtevate carte blanche, da država po njihovih zemljiščih počne, kar se ji zljubi, ne da bi jim povedali, kaj bodo dejansko za to dobili.

Niste jim predstavili ocene stroškov vzdrževanja sistema protipoplavne zaščite, zamolčali ste jim, da se bodo le-ti pojavili na njihovih položnicah. Zavajate jih, da bodo lahko prekategorizirali svoja zemljišča in razširili svoje dejavnosti zaradi protipoplavne zaščite, ki bo še vedno puščala vodo za ogrado, sicer je ne bi bilo treba izčrpavati. Ne veste, kolikšna bo zadostna kapaciteta črpališč, ne izračunate, kolikšno ekipo bo potreboval sistem za učinkovito protipoplavno varovanje. Vse to je iz skopih podatkov poskušala oceniti Iniciativa za Kostanjevico na Krki. Že sedaj vemo, da je treba imeti za učinkovito posredovanje 120 ljudi nepretrgoma 24 ur, medtem ko jih »zadolženo« prostovoljno gasilsko društvo premore 45. Celo inženirska stroka danes ve, da bo enemu črpališču na otoku treba dodati še eno ali celo dve. Vi se izgovarjate na prihodnje detajlno načrtovanje, prej pa želite pridobiti koncesijo za izvajanje nečesa, ker Vam samim ni jasno, kaj vse vključuje. Mali občini vsiljujete strojno, logistično in gradbeno zahtevno »rešitev« in pri tem ne pomislite, ali si kaj takega ta skupnost sploh lahko privošči! Za Vas je dovolj vlitje betona, potem bo pa že kako. Ni vaša skrb, kako bodo občina in njeni prebivalci plačevali vzdrževanje. Še najmanj Vas skrbi, kako bo občina skomunicirala plačevanje protipoplavne zaščite pri štirih petinah občanov, ki jih poplave ne ogrožajo!

Gospod Kramer, v centru knežjega mesta je moral pogoreti spomenik, da je Lidl dobil parkirni prostor. Zdaj neko Lidl-varianto protipoplavnega varovanja vsiljujete Kostanjevici na Krki. Najmanj, kar pričakujemo in imamo pravico zahtevati od vas kot javnega servisa, je, da sedete nazaj za risalno mizo in poiščete manj invazivno rešitev za izjemen prostorski, naravni in kulturni spomenik, kar Kostanjevica na Krki je. Mi živimo z vodo že 800 let, zato nas ne skrbi menjava vlade spomladi 2022. Vaš edini resnični interes je ohraniti tok betona, ne zavarovati Kostanjevice pred poplavami. Z ultimatom, ki ste ga dali občini Kostanjevica na Krki 14. oktobra 2021, ste jasno povedali: denar bomo porabili za beton, pa naj steče v Kostanjevico ali pa kam drugam.

Gospod Kramer, zaradi miselnosti, ki jo predstavljate, iz naše dežele nikoli ne bomo napravili druge Švice.

Ne podaljšujte rokov. Vaše »rešitve« v Kostanjevici ne potrebujemo. Potrebujemo sonaravno, gospodarno, zanesljivo in vzdržno rešitev, kar ta, ki jo ponujate, ni! In prav tako ni edina možna!