Petelinčki spet kikirikajo

Dragi naši politiki! Pred vsakimi volitvami slovenski politični petelinčki zapojejo svoje melodije. Slovenija ima ogromno petelinov najrazličnejših barv in mnogotere morale. Spominjajo že na tropske papige, ki blebetajo tja v en dan in se ponavljajo. Od takih s pobarvanim perjem, med njimi so tudi oskubljeni in hudobni, do takih, ki spominjajo na karaoke. Kaj ne morete sestaviti enotnega orkestra, ubranega, kvalitetnega in ljudem dopadljivega, kot je bila udarna melodija Vstala Primorska in podobne?

Ste že pozabili, da je vaše solistično kikirikanje, še tako dobro in lepo, vedno klavrno propadlo, da ne rečem, bilo izžvižgano. Lepo vas prosim! Slovenija potrebuje ubran orkester visoke harmonije in vrhunske kvalitete, z melodijo za vsa ušesa, takega, ki bo doma osvojil vsa ljudska srca in se tudi mednarodno uveljavil. Po vsaki slabi melodiji nastane mrk, v katerem se spravijo na oder temačne spake, nikdar prijazne ljudem.

Naj bo en vrhunski dirigent enotnega orkestra, kjer boste lahko igrali vsak na svoj instrument, vendar v harmoniji, ki ji bo navdušeno ploskal ves narod. To je edini uspeh in tega si narod želi poslušati vse večne čase. Vrhunski orkester, kakor veste, mora voditi samo en vrhunski dirigent. Maestro! Predvsem v politiki. Med posameznimi kikirikanji tega ni, ker je zaključek tak, da na koncu vedno leti perje. Pamet v roke in srce v glavo, če hočete pomagati ljudem. Še je čas.