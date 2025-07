Odprto pismo upravi Petrola glede zapiranja manjših servisov

Spoštovana uprava Petrola, z globoko strokovno zaskrbljenostjo in razočaranjem sprejemamo novico o načrtovanem zapiranju štirih manjših servisov na obmejnih in ruralnih območjih Slovenije. Vaša odločitev, ki je očitno vodena izključno s kratkoročno finančno optimizacijo, predstavlja strateško zgrešeno potezo in jasno ignoriranje ključnih načel sodobnega menedžmenta, zlasti vloge družbene odgovornosti podjetij (DOP) in izgradnje mehkega kapitala. S tem ne le, da ogrožate dolgoročno vrednost Petrola, temveč tudi aktivno rušite desetletja grajen ugled in zaupanje.

Petrol kot eno od največjih in najstarejših slovenskih podjetij nosi nesporno družbeno odgovornost, ki daleč presega zgolj doseganje dobička. Vaše poslovalnice, še posebej na odročnih območjih, niso le prodajna mesta goriva; so življenjsko pomembna infrastruktura. Predstavljajo vir delovnih mest, pogosto so edina dostopna trgovina, včasih celo edina poštna pisarna, in bistven element zagotavljanja mobilnosti ter varnosti za lokalno prebivalstvo, kmetovalce, obrtnike in turiste. Zapiranje teh servisov ni zgolj ekonomska odločitev; je neposredni udarec socialni koheziji in kakovosti življenja v teh ranljivih skupnostih. Takšna dejanja so v strokovni literaturi prepoznana kot dejanja, ki povzročajo t. i. »puščave storitev« (service deserts), kar drastično zmanjšuje dostopnost osnovnih potrebščin in storitev.

Profitna optimizacija je, v sodobnem poslovnem okolju, popolnoma zgrešena, če je edino ali primarno vodilo. Menedžerska teorija jasno poudarja, da dolgoročna rast in stabilnost podjetja temeljita na izgradnji mehkega kapitala, ki vključuje:

• Ugled in blagovno znamko: Vaša poteza bo neizogibno močno okrnila ugled Petrola in zmanjšala njegovo vrednost kot družbeno odgovorne blagovne znamke. Povezana negativna percepcija lahko odvrne ne le lokalne stranke, temveč tudi širšo javnost in potencialne investitorje, ki vse bolj cenijo trajnostne in etične prakse.

• Zaupanje in odnosi z deležniki: Z zapiranjem servisov grobo prekinjate dolgoletne odnose z lokalnimi skupnostmi in kaznujete zveste stranke. To ustvarja nezaupanje in demonstrira pomanjkanje empatije, kar je izjemno težko popraviti in trajno vpliva na zvestobo.

• Družbena licenca za delovanje (Social License to Operate): Podjetja potrebujejo tiho dovoljenje družbe za svoje delovanje. Z ignoriranjem potreb odročnih območij tvegate, da boste izgubili to »licenco«, kar lahko vodi v odpor, negativno publiciteto in celo pritisk regulatorjev.

• Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih: Zapiranje servisov ustvarja negotovost in demotivira zaposlene, ki so v preteklosti gradili Petrol. Takšne odločitve kažejo na pomanjkanje strateškega razumevanja pomena človeškega kapitala in organizacijske kulture.

Kot odgovorno podjetje v 21. stoletju bi moral Petrol iskati inovativne rešitve za izzive poslovanja, ne pa se umikati z ruralnih območij. Namesto zapiranja pričakujemo, da boste preučili možnosti, kot so:

• Diverzifikacija ponudbe: Transformacija servisov v multifunkcionalna središča, ki ponujajo širši spekter storitev (poštne storitve, manjše trgovine, turistične informacije, polnilnice za električna vozila ipd.).

• Partnerstva z lokalnimi skupnostmi in državo: Iskanje modelov javno-zasebnega partnerstva ali subvencij, ki bi zagotovile finančno vzdržnost teh ključnih točk.

• Optimizacija stroškov brez zapiranja: Analiza notranjih procesov, ki bi omogočila učinkovitejše delovanje brez popolnega umika.

Kratkovidno maksimiranje dobička na račun družbene odgovornosti in dolgoročnega ugleda je pot v zmanjšanje, ne povečanje vrednosti podjetja. Verjamemo, da ima Petrol kot nacionalni strateški akter moč in strokovni potencial, da pokaže, kako se gospodarska učinkovitost prepleta z etičnim poslovanjem in družbeno odgovornostjo.

Pozivamo vas, da nemudoma prekinete to kratkovidno in strokovno zgrešeno strategijo ter poiščete trajnostne rešitve, ki bodo Petrolu omogočile ohranitev vloge pomembnega stebra slovenske družbe in dolgoročnega ustvarjalca vrednosti za vse deležnike.