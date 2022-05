Po volitvah

Z razmišljanjem v nadaljevanju nikakor ne želim jemati zanosa ob volilni udeležbi, kakršna je bila, in ob odločitvi volivcev, kot se je zgodilo. Konec koncev smo volivci popolnoma jasno in nedvoumno izrazili to, kar želimo, kar potrebujemo. Spoštovanje, red, pravičnost.

Je pa zame, ki sem optimist po naravi, predvsem pa sem realist, 70-odstotna udeležba na volitvah – po resnično brutalni torturi politične garniture, ki je vladala zadnji dve leti, in po izjemnem odzivu civilnodružbenih organizacij, ki so resnično veliko energije vložile v aktivacijo volivcev – vseeno malo. To pomeni, da skoraj ena tretjina celotnega volilnega telesa ni zaznala potrebe, da se aktivira. Pomeni tudi, da je skoraj tretjina volivcev, ki so volili, v dogajanju zadnjih dveh let prepoznalo metode, ki si jih želijo še naprej!?

Po vsem, kar je ta vlada s svojimi oprodami storila v zadnjih dveh letih slabega za narod in narodu, navsezadnje smo doživljali podobno v preteklosti že dvakrat, sem pričakoval, resnično pričakoval plebiscitarni obisk volitev in nedvoumno ljudsko izpisnico Janši kot politiku iz politike.

Idealiziram? Pravim, da sem realist. Prvo je posledica močne želje, drugo je dejstvo. In kot tak, kot državljan, kot Slovenec sem sebi zavezan, da prihodnjemu mandatarju izrazim lastno upanje, željo in zahtevo, da s svojimi dejanji v prihodnosti povzroči narodno poenotenje. Z delovanjem v smislu pravičnost za vse, spoštovanje vsem, blaginja za vse ... bo nedvomno te lastnosti prenesel tudi na družbo. In te lastnosti so osnova za poenotenje. To pa si narod končno zasluži.

Želel bi izraziti še naslednje lastno mnenje.

Volivci, ki so volili, so dr. Goloba nedvoumno izbrali za tistega, v katerega polagajo upanje in vero, da bo tlakoval pot v boljšo prihodnost. Meni osebno pa so zmagovalci teh volitev vsa nastala civilnodružbena gibanja in organizacije, v prvi vrsti petkovi protestniki, ki so zmogli aktivirati potrebno zainteresirano in strokovno družbeno javnost, da se mirno, a odločno zoperstavijo vladni torturi, in so kot taki tisti pravi temelj upanja narodu za prihodnost, v primeru, če politika spet odpove.

Hvala vsem.

Na koncu samo še to. Državljani Slovenije zaslužimo, da se naslednje volitve izvedejo na način, ki bo dal ljudem možnost izbire tistega, za katerega ljudstvo želi, da ga zastopa. Veliko je že postorjenega in pripravljenega v pravo smer, samo še politika mora postoriti svoje. To bo volivcem in državljanom prvi pravi kazalnik, ali bo prihodnja politična garnitura, ki bo zavladala, resnično delovala tako, kot je obljubljala v zadnjem mesecu. Z ljudmi, za ljudi!