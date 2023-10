Ponoči še vedno brez dežurnega zobozdravnika

Dostop do zdravstva se začne z izbiro osebnega zdravnika, pa naj gre za zdravnika družinske medicine, pediatra, ginekologa ali zobozdravnika.

Na spletnem portalu MOL v poglavju Pobude občanov je oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL objavil odgovor, da je zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v Ljubljani dostopna ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure v Zdravstvenem domu Ljubljana – Center na Metelkovi ulici. Organizira jo Zdravstveni dom Ljubljana!

Koronski ukrepi, zaradi katerih se je leta 2020 v Ljubljani zaprla nočna zobozdravstvena ambulanta, so minili, a ta ambulanta se ni ponovno vzpostavila. Sprašujem, zakaj ne. Prosim za pojasnilo/odgovor vseh pristojnih deležnikov – ZD Ljubljana, ministrstva za zdravje, MOL MU, ljubljanske enote ZZZS ...

Dostopnost dežurnega zobozdravnika v Ljubljani je pomanjkljiva in s tem je otežen dostop do teh zdravstvenih storitev.