Poziv na volitve

Spoštovane državljanke in državljani, čas je za državljansko odločitev, ki bo vrnila demokracijo v državo: pojdimo na volitve!

Pred nami je zgodovinska odločitev: bolj kot kdaj koli prej je nujno, da se podamo na volišča. To je priložnost za vse, ki želimo dobro svoji državi, nam samim in prihodnjim rodovom.

Vsak od nas lahko prispeva, da zaustavimo razkroj demokratične ureditve Slovenije ter njeno vračanje v zgodovinsko preživelo partijsko avtokracijo, ki nadzira vse: policijo, sodstvo, neodvisne institucije in medije, ki je vse bolj podobna oblasti, kakršna danes vlada v Orbánovi Madžarski in kakršni smo se pred 30 leti uprli na plebiscitu.

Želimo biti del jedra Evrope, in ne njene nedemokratične periferije, ki pod pajdaškimi avtokrati skupaj z Janezom Janšo vzpostavlja avtoritarne režime.

Prav vsak glas šteje, da zaustavimo nestrpno in zaničevalno javno govorico, prezir, sovraštvo, laži, diskvalifikacije in politikantsko prikrojevanje zgodovine vse bolj razklanega naroda; da razkrijemo prozorno in ceneno politično navijaštvo, da ustavimo iz tujine kupljena strankarska javna trobila in da razklenemo okove, v katere je Janševa partija vklenila tudi javno RTV.

Dovolj je prikrivanja socialnih stisk ljudi in revščine, laganja, korupcije, draginje in prozornega predvolilnega podkupovanja za ceno neobvladljivega zadolževanja države!

Zaustavimo nerazumno in nedopustno izzivanje sedanje vlade v svetovni politiki, ker resno ogroža Slovenijo in ji jemlje vpliv in ugled.

Izbira je naša! Priložnost, da pomagamo Sloveniji do boljše prihodnosti, je tu: na volitvah!

Vsak glas proti sesuvanju države šteje. Nobene od manjših strank ne podcenjujemo, toda sami vidimo največjo moč za rešitev demokracije v tem, da prispevamo naše glasove zavezništvu strank demokratične opozicije: SD, LMŠ, SAB, Levici in Gibanju Svoboda, ki bodo skupaj oblikovale čvrsto vladno koalicijo. Želimo in zahtevamo, da Slovenijo povedejo na pravo pot v dobro vseh njenih državljank in državljanov, vseh prebivalcev Slovenije.

Poskrbimo, da bo vsaka od teh petih strank zastopana v parlamentu in da bodo skupaj sooblikovale močno vlado za blagor vseh ljudi.

Izbira je naša! Priložnost, da pomagamo Sloveniji do boljše prihodnosti, je tu: na volitvah! Naša moč je v naših glasovih. Nobenega ne smemo izgubiti; premišljeno jih uporabimo za demokracijo, svobodo in solidarnost.

Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo (Alternativna akademija, Forum za demokracijo, Gibanje za družbeno odgovornost)

Podpisnice in podpisniki (po abecednem vrstnem redu):

Milica Antić, Rajko Bakovnik, Ana Barbič, Anton Bebler, Milena Mileva Blažić, Rado Bohinc, Valentin Bucik, Aleš Černič, Lucija Čok, Nena Čuš Babič, Božidar Debenjak, Bojan Dekleva, Iztok Dolenc, Srečo Dragoš, Mojca Drčar Murko, Božidar Flajšman, Marko Fonović, Miha Fošnarič, Boris Frlec, Slavko Gaber, Pavel Gantar, Miran Goslar, Nataša Gregorič, Tatjana Greif, Miran Hladnik, Spomenka Hribar, Hajdeja Iglič, Polona Jamnik, Maca Jogan, Savin Jogan, Ana Kalin, Tomaž Kalin, Dušan Keber, Darja Kerec, Peter Klepec, Matjaž Kmecl, Zdenko Kodelja, Mirt Komel, Igor Koršič, Bogomir Kovač, Gorazd Kovačič, Milan Kučan, Roman Kuhar, Tamara Lah Turnšek, Marko Lah, Jure Leben, Vesna Leskošek, Andrej Lukšič, Ljubica Marjanovič Umek, Jasna Mažgon, Jože Mencinger, Dana Mesner, Vlado Miheljak, Vesna Mikolič, Zdravko Mlinar, Matjaž Mulej, Boris A. Novak, Stane Pejovnik, Dragan Petrovec, Emil Milan Pintar, Jože Pirjevec, Dunja Piškur Kosmač, Igor Plazl, Andrej Pleterski, Dušan Plut, Andrej Poglajen, Črt Poglajen, Tomaž Poglajen, Marko Polič, Vika Potočnik, Milan Prosen, Milena Prosen, Iztok Purič, Špela Razpotnik, Danijel Rebolj, Božo Repe, Rado Riha, Rudi Rizman, Zdenko Roter, Blaž Rozman, Alenka Rožaj, Andrej Rus, Stane Saksida, Mojca Seliškar Toš, Maja Simoneti, Boris Sket, Božidar Slapšak, Lojze Sočan, Slavko Splichal, Veronika Stoka, Marjan Svetličič, Ivan Svetlik, Marjan Šetinc, Marjan Šiftar, Marjan Šimenc, Jože Školč, Aleš Škraban, Andrej Šorgo, Ivan Šprajc, Marjan Štefanec, Darko Štrajn, Peter Tancig, Simona Tancig, Borut Telban, Andreja Toš Zajšek, Niko Toš, Peter Toš st., Boris Turk, Dušan Turk, Vito Turk, Samo Uhan, Andrej Ule, Peter Umek, Tomaž Vec, Matjaž Vesel, Boris Vezjak, Aleš Vodopivec, Darij Zadnikar, Simona Zavratnik, Aleš Završnik, Pavel Zgaga, Marcela B. Zorec, Sonja Žorga, Mitja Žagar