Preboj kmetijske ministrice na področju namakanja

Preboj na področju namakanja: obljuba ministrice za kmetijstvo Irene Šinko je obvezujoča in »še topla«. Izrečena je bila 15. julija v Selcah v občini Lenart ob odprtju novega namakalnega sistema.

Ministrica se je odločila, da bo država na področju namakanja kmetijskih površin naredila velik korak. Odmevi so po pričakovanju zelo pozitivni! Samopreskrba in njen pomen sta bila ob zadnjih parlamentarnih volitvah v programih vseh politikov. Naj zdaj velja javni poziv vsem politikom, da bodo ministrico podprli.

Ministrici pa ponujam lokacijo in primer za preboj na tem področju. Varpoljska gmajna je del Savinjskega porečja, ki obsega okrog 140 hektarov ob levem in desnem bregu Savinje v kraju Nizka v občini Rečica ob Savinji. Zakaj je omenjena površina zanimiva? Ne samo zaradi katastrofalne suše, ampak tudi zato, ker so vodarji pred časom povedali, da je 4,5 milijona kubičnih metrov vode potencialna poplavna nevarnost Savinje dolvodno. Predlagam, da bi v Varpolju z izkopom in nasipi naredili akumulacijo (o akumulacijah v zadnjem času veliko govorimo), ki bi lovila visoko poplavno vodo ... in imeli bi tudi vodo za blaženje suše. Kako prav bi prišla letos in bila bi prispevek k reševanju okolja.

Koristni poseg v Varpoljsko gmajno bi uredil tudi neurejeno odvažanje gramoza in dal bi dodatne turistične možnosti že obstoječim. Okrogla miza družbenikov bi ministrici pomagala udejanjiti preboj. Pragmatične izkušnje o gradnji akumulacij v spodnjem delu Savinje v preteklosti so še prisotne.

Dobra volja in korajža vedno najdeta cilj!