Predlogi za boljšo slišnost novic in reportaž

Na RTV Slovenija radi gledamo novice in poročila iz sveta in domovine, posebno zdaj ko brbota slaba kri po vsem svetu. Pri spremljanju pa imamo pripombe predvsem gledalci, ki smo starejši in naglušni. Aparati za naglušne sicer delno popravijo sluh, a ta ni nikoli tak, kot ga imajo mlade, zdrave osebe. Zato nam uide marsikatera izrečena informacija. In to opazimo in smo slabe volje, predvsem zato, ker vidimo druge oddaje, predvsem reklame, kjer je izgovorjava jasna in lahko razumljiva.

Kaj nas predvsem moti, in mislim, da bi se z malo dobre volje dalo približati potrebam naglušnih?

Prvič: poročevalci govorijo hitro, kot bi se jim kam mudilo. Verjetno pritiskajo nanje, naj porabijo čim manj časa, da bo več časa za reklame. No, morda. Ne vem, si pa mislim. Ko hitro govorijo, naglušni preslišimo kaj pomembnega in to nas moti, kajti vemo, da poročevalci znajo govoriti tudi drugače in jasno, kot slišimo v reklamah.

Drugič: ko izberejo prostor, kjer snemajo reportažo s terena, naj pazijo, ali je okrog njih hrup, ki ovira naglušne, da ločijo tekst od zvočnega ozadja. Res da pri tem izgubimo nekaj na dramatičnosti situacije, saj se ne vidijo ruševine in promet za poročevalcem. No, to se pogosto dogaja tudi, ko predvajajo poročila iz studia, kjer ne vem, kateri »avdiofil« primeša glasbeno ozadje, ki naj bi naredilo vtis na gledalce in jih privleklo k zaslonu, a nam, naglušnim, dejansko zamaskira vsebino, ki jo podaja reporter. Prosim, pazite pri izboru prostora reportaže s terena, tako da se bo dalo slišati, kar poročate.

Poleg tega pa pazite na izgovorjavo in, za božjo voljo, ne hitite! Saj ne bomo jutri umrli! In ne dodajajte zvočne kulise v studiu, medtem ko poročevalec poroča!