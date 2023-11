Prioritete ministrice za zdravje

Končno se je v medijih le pojavila nova ministrica za zdravje. In kaj je povedala? Napovedala je nove ukrepe proti kadilcem. Odlično, vendar ali zares misli, da je kajenje še vedno največji problem našega zdravstva? Prepričan sem, da so (smo) vsi kadilci z razumevanjem sprejeli vse dosedanje omejitve kajenja, predvsem tiste, ki se nanašajo na prepoved kajenja v javnih prostorih. Veliko večji problemi našega zdravstva so zagotovo drugje.

Nedostopnost do javnega zdravstva, pomanjkanje zdravnikov in drugega medicinskega osebja, korupcija v zdravstvu, neučinkovitost zdravnikov »dvoživk« med delovnim časom v javnih zavodih, organizacija in vodenje javnih zavodov in še mnogo tega. Reševanje omenjenih problemov je bila ena od prvih zavez vladajoče koalicije in na tem bo ta zagotovo padla ali obstala. Zelo si želim, da bi obstala, vendar na žalost ne kaže dobro. Če se ministrici zdi, da je reguliranje kajenja še danes naš največji problem, potem je nedvomno napačno razumela obveze, ki so ji bile zaupane ob imenovanju. Pričakovati bi bilo, da bi se ministrica najprej izrekla o pobudi za novi zakon o zdravstvu, ki jo je pripravila iniciativa Glas ljudstva, ter da bi državljanom najprej povedala, kakšne ukrepe lahko pričakujejo od njenega ministrovanja.

Kar se tiče odvisnikov, pa bi bilo pametneje začeti pri alkoholu in mamilih. To je seveda bolj zahtevno in dražje za zdravstveno blagajno, mnogo lažje je sprejemati ukrepe proti kadilcem, čeprav so (smo) ti med vsemi naštetimi edini, ki jim njihova (naša) odvisnost ne preprečuje biti koristen za družbo, torej delati, prispevati in ustvarjati za dobro vseh. S precejšnjim deležem trošarine na cigarete pa tudi prispevajo(-mo) v proračun države.

Ministrica, začnite resno delati, čas ni vaš zaveznik.