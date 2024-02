Prošnja za sprejem pri predsednici Republike Slovenije zaradi bazoviških žrtev

Na predsednico države dr. Natašo Pirc Musar naslavljamo zaprosilo za uradni sprejem in pogovor o posthumni rehabilitaciji bazoviških junakov.

Ustanova fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma naproša za uraden sprejem in pogovor s predsednico na temo ene od še vedno žgoče aktualnih, odprtih in nezaceljenih ran meddržavnih odnosov med Slovenijo in Italijo, saj so bili naši junaki, prve žrtve fašizma v Evropi, v času usmrtitve s streljanjem 6. kimavca (septembra) 1930 v Bazovici kot primorski domoljubi državljani kraljevine Italije in posledično usmrčeni kot italijanski državljani. Samo močna, nepopustljiva politično-diplomatska prizadevanja Slovenije lahko prepričajo Italijo, da jih pred pristojnim sodiščem v Rimu – kot borce za slovenski jezik in kulturo – posthumno sodno rehabilitira in jim sočasno sodno zbriše tudi žaljivo oznako teroristi, še danes, 93 let po usmrtitvi uradno veljavno v sosednji, prijateljski Italiji.

Dosedanji obiski delegacije naše ustanove pri prejšnjem predsedniku Republike Slovenije g. Pahorju, enako tudi pri takratnem predsedniku vlade g. Šarcu in zunanjem ministru dr. Cerarju, so bili kaj klavrne narave, izrečenih je bilo veliko političnih obljub – dejanj pa ni bilo nobenih!

Slovenija kot članica zmagovite antifašistične koalicije 2. svetovne vojne, skupaj z Italijo danes enakopravna članica Evropske unije in zveze Nato, je dolžna in moralno zavezana – v prvi vrsti do bazoviških junakov in tudi nas, njihovih svojcev – s tiho diplomatsko akcijo z Italijo končno že urediti zadevo, saj so Franjo, Zvonimir, Alojz in Ferdo v cvetu mladosti umrli v obrambi slovenskega jezika in kulture! Slava njihovemu spominu!

Upravni odbor Ustanove fundacije Bazoviški junaki

in ostale žrtve fašizma, zanj ustanovitelj in predsednik mag. Marko Bidovec