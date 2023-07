Sramota za Slovenske železnice (2)

V vašem mediju smo zasledili zapis bralca pod naslovom Sramota za slovenske železnice (Delo, 6. julija, stran 7), za katerega nam je žal in se nanj odzivamo s pojasnilom.

Na slovenskem železniškem omrežju smo res v obdobju povečanega obsega tako vzdrževalnih del kot tudi investicijskih del, ki jih izvaja lastnik s pospešenim izvajanjem vlaganj. To predstavlja izzive v prepustnosti na posameznih odsekih prog, tudi zahteva nadomestne prevoze po cesti, kar si kot prevoznik in tudi potniki najmanj želimo. Od 23. do 26. junija ter od 30. junija do 4. julija so bila v teku obsežna investicijska dela, ki jih izvaja lastnik javne železniške infrastrukture, zaradi česar so bili za določene vlake organizirani nadomestni cestni prevozi na relaciji Ljubljana–Litija/Trbovlje in obratno.

Zaradi velikega števila potnikov na eni najbolj obremenjenih prog ter zagotavljanja zadostne kapacitete prevoza potnikov (vemo, da je na avtobusih prostora le za okoli 54 oseb, vlak pa ima z eno garnituro okoli 300 sedišč in še stojišča) in boljše prepustnosti so bili nekateri vlaki združeni, namesto nekaterih pa so vozili nadomestni avtobusi. Namesto enega potniškega vlaka je bilo tako organiziranih več nadomestnih avtobusnih prevozov z različnimi časi odhoda, nekateri so zagotavljali zvezo naprej, drugi do Litije, prilagojeno vzorcu tokov potnikov.

Stranišče na poti Železniške postaje so razdeljene po kategorijah in postaja Rimske Toplice res spada v kategorijo, kjer toaletni prostori niso na voljo. Toaletne prostore nudijo vse večje železniške postaje in tudi vsi vlaki.

Avtobusi so po napovedanem voznem redu v nekaterih primerih zaradi zagotavljanja zvez imeli odhod tudi prej kot po rednem voznem redu vlaka. Na podlagi zapisa bralca predvidevamo, da je bralec zamudil prva dva avtobusa, ki sta zagotavljala nadaljnjo zvezo z vlakom do Celja in Rimskih Toplic, za kar nam je zelo žal. Primer smo vzeli zelo resno in po naših podatkih so informatorji pravilno informirali potnike, zelo nam je žal, če je prišlo do napačnega razumevanja.

Vse te spremembe v prometu in vozni redi avtobusov z označbami, kateri avtobusi omogočajo nadaljnjo povezavo z vlaki, so bili sicer napovedani potnikom več kot 15 dni pred nastankom. Potnike smo informirali o nadomestnih prevozih v iskalniku voznega reda na spletni strani www.slo-zeleznice.si, v novicah na naši spletni strani, na družbenih omrežjih, na oglasnih tablah na železniških postajah ter na brezplačni telefonski številki 080 81 11.

Bralec omenja tudi nedosegljivost toaletnih prostorov na postaji Rimske Toplice. Železniške postaje so razdeljene po kategorijah in postaja Rimske Toplice res spada v kategorijo, kjer toaletni prostori niso na voljo. Toaletne prostore nudijo vse večje železniške postaje in tudi vsi vlaki. Veseli nas, da je bralec sicer zadovoljen s prenovljeno postajo Rimske Toplice ter da lahko potrdimo, da tudi železniško postajo Ljubljana kmalu čaka prenova.

Razumemo slabo voljo potnikov, ker se morajo namesto z vlakom prepeljati z avtobusom, zato so potrebni prestopi in se za pot potrebuje več časa, kar je žal neizogibno v času del, a nam dolgoročno prinaša možnost boljših storitev za potnika. Za vse ovire in potrebne reorganizacije prevozov zaradi del na infrastrukturi se potnikom iskreno opravičujemo.