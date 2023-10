Varnost in udobnost na vlaku Slovenskih železnic

»Ne vozite se z avtomobilom, uporabljajte javni prevoz.« To svetuje politik državljanom, sam pa se vozi z udobnim in dragim avtomobilom.

Raje potujem z vlakom kakor s svojim avtomobilom. Potoval sem z vlakom iz Ljubljane proti Dobovi in še isti dan v nasprotno smer. S seboj sem imel kolo.

Udobnost vlaka znamke Stadler je dokaj dobra. Pri odpiranju oziroma zapiranju pa se sliši glasen zvok po vsem vagonu. Vrata se tudi večkrat zaskočijo. »Kje pa izstopite?« me je vprašal sprevodnik. »A v Loki?« Da, sem odgovoril. »Potem pa predlagam, da greste s kolesom po vagonu do naslednjih vrat in tam izstopite!« Le kdo na Slovenskih železnicah (SŽ) je opravil kakovostni prevzem takšnih vlakov!

Zanimivo je, kako slabo so nameščeni tiri. Pri vožnji z vlakom te zanaša levo in desno. Občutek imaš, kakor da bi se peljal po makadamu. To je najbolj očitno pred predorom med Hrastnikom in Trbovljami v smeri Ljubljane. Ima proga uporabno dovoljenje? Mimogrede: kdor se je kdaj peljal na primer od Vrbskega jezera pa do Beljaka v Avstriji, bo vedel, o čem govorim.

Zanimalo me je, kako je poskrbljeno za izhod v primeru nesreče. Vprašal sem sprevodnika, kje so kladiva oziroma orodje, s katerim si potnik v sili pomaga iz vagona. Povedal mi je, da so na steni v vagonu. Odvrnil sem mu, da jih ni. V vagonu sem našel: napravo za odpiranje vrat, zasilno zavoro in zeleni gumb SOS. Ker me je zanimalo, sem vprašal dve strojevodji vlakov na postaji Zidani Most. Nista vedela. Nisem še obupal. Vprašal sem še sprevodnico. Tudi ona je trdila, da so nameščeni na stenah. Najpomembneje je, da se potnik, če je pri moči, rešuje sam. Seveda s pomagali.

Nihče od uslužbencev mi ni znal pokazati, kje je orodje za reševanje iz vagonov. Osebje bi moralo to vedeti in pokazati potnikom. Ne vem, zakaj Slovenske železnice ne poskrbijo za načrt izhoda in reševanja iz vagonov. Ali nimajo varnostnih inženirjev, ali nimajo inšpektorske službe, ki bi poskrbele za to?