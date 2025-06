Zdravnikova dolžnost ni prerekanje

V pismih bralcev v Sobotni prilogi je 24. maja 2025 soavtor zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) Andrej Pleterski javno nagovoril dva znana slovenska profesorja medicine s populističnim retoričnim vprašanjem: »Veš, zdravnik, svoj dolg?« (Pod tem naslovom je bil objavljen članek, na katerega se je odzval Pleterski, op. ur.) S tem vprašanjem in vsebino pisma je skušal postaviti nivo začete razprave, ki pa izrazito kaže željo po prerekanju. Verjetno je to razlog, da nista odgovorila, ali pa je meni odpovedala sposobnost stezosledstva?

Prepričan sem, da večina zdravnikov ali pa vsi poznamo etični pristop pri svojem delu in od tega ne bomo odstopili, ne glede na drage referendume, različno etiketiranje in namigovanje na uslužnost do nekaterih institucij: RKC, Karitas, paternalističnost zdravnikov … Za končno diagnozo pri takem početju bi potreboval več podatkov!

Naše zdravništvo ima smolo pri organizaciji in vodenju dejavnosti, veliko srečo pa pri pravno-etičnih vprašanjih, saj bedi nad tem prof. dr. Matjaž Zwitter. Njegove utemeljitve predlaganih ali potrebnih sprememb so dovolj razčlenjene in podprte z dejstvi, da so zdravnikom v veliko oporo pri delu in sprejemanju novitet s tega področja. Pomembna je tudi vloga Komisije RS za medicinsko etiko na čelu z dr. Božidarjem Voljčem. Opravljeni so bili številni posveti z zdravniki, ki so usklajevali stališča med sabo in stališča, na katerih temeljijo odločitve v drugih državah.

Naslovniku in drugim piscem ZPPKŽ predlagam čitanje teh vsebin, da bi se izognili tovrstnemu komuniciranju, ki ne pelje nikamor, predvsem pa na drugačno pot, kot jo nakazujejo zapisana etična načela. Ta ne škodijo pacientu, pa tudi zdravnika ne peljejo v dvomljive odločitve.

