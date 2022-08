Voda, voda ...

Tri stvari so najpoembnejše za življenje na našem planetu. To so zrak, voda in hrana. Zrak je še vedno brezplačen, voda ne več povsem, hrana pa že povzroča lakoto. Brez zraka preživimo le nekaj minut, brez vode nekaj dni, brez hrane – kakor kdo!

Kako naprej s preživetjem? Le s pametjo in s srcem. Zaradi suše in požarov izpostavimo trenutno najbolj aktualno vodo. Vode v oceanih je toliko, da se lahko utopi ves svet. Toda čiste in uporabne je vedno manj. Tudi v oceanih je ogroženo življenje zaradi vode. Zaradi onesnažene in strupene vode. Kot rečeno, brez vode ni življenja. Potrebujemo jo za pitje, prehrano, umivanje, pranje, namakanje, gašenje, transport ... Zmanjkuje nam površinske vode in tudi podtalne. Če površinskih voda ne bo več, bo zmanjkovalo tudi podtalne, ker sta povezani.

Brez površinskih voda se bo površina zemlje spremenila v puščave. To se dogaja vsak dan. Puščavo povzročajo suša in požari. Ironija je, da to povzročajo tudi nalivi in neurja. Vso koristno prst odnašajo in golijo rastlinstvo. Dolge suše, ki sledijo nalivom, to goličavo le še žigosajo s pustinjskim žigom. Kako se ubraniti mokrim in sušnim nadlogam? Odvečno vodo ob nalivih je treba ujeti v zagrajene soteske in naravne kotanje. Čim več. To je mogoče zlasti v gorah. Postali bi rezervoarji za sušna obdobja. Za potrebe planinskih kmetij in za napajanje potokov in rek v dolgih sušnih obdobjih. S tem bomo pomagali življu v vodotokih in nižinskemu poljedelstvu. Lahko bomo tudi gasili žejo in požare. Pri tem nam lahko pomaga naša vojska. Pri gašenju so bili odlični.

To niso prazne marnje! Planet nas opozarja z ognjem in vodo. Zamujamo! Zdaj že gre za našo kožo in za ves živelj. Nalijmo si čiste vode za vsa leta, za vse življenje. Zato na volitvah volimo resne in poštene ljudi. Slabi nas bodo, kot vedno, žejne peljali čez njihove laži.