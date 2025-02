Vprašanja o požarni varnosti v hramu kulture

V petek zvečer, 24. januarja, sem po predstavi v Cankarjevem domu skupaj z mnogimi drugimi obiskovalci odhajal skozi spodnjo pasažo proti Šubičevi ulici. Izhod skozi steklena vrata je bil zaklenjen, tako da smo morali v nasprotno smer na izhod proti Erjavčevi cesti. To predstavlja tveganje v primeru požara v poslopju ali garažah (česar nikakor ni mogoče izključiti). Nastal bi lahko nevaren položaj, če bi se nevarnost pojavila na strani odprtega izhoda, ljudem pa ne bi bil omogočen izhod na varno stran.

V informacijski službi Cankarjevega doma (CD) so mi rekli, da je ureditev spodnje pasaže v pristojnosti NLB. To je z vidika varnosti nepomembno, saj je za varnost obiskovalcev odgovoren CD in nihče drug!

V torek, 28. januarja, sem o svoji zaskrbljenosti glede požara po elektronski pošti obvestil strokovnega delavca za varovanje CD in poslal kopijo pisma tudi Gasilski brigadi Ljubljana. Naj spomnim, da se je le nekaj dni pozneje, 30. januarja, zgodil požar v dijaškem Domu Ivana Cankarja, ki bi lahko imel še mnogo bolj tragične posledice. Od strokovnega delavca CD sem 31. januarja prejel elektronsko pismo, ki pravi, navajam: »V spodnjem delu CD imamo na voljo še izhod, ki vodi na Erjavčevo cesto po dveh ločenih stopniščih, eno nadstropje višje pa imamo izhod na Prešernovo cesto ter izhod na Trg republike.«

Zadnji petek, 31. januarja, sem bil spet na predstavi v CD ter sem šel ponovno pogledat varnostno ureditev. Izhod proti Šubičevi je bil zaklenjen, v pasaži, skozi katero odhaja veliko obiskovalcev, ni oznak evakuacijskih poti. Izhod v kletno garažo je le pogojno evakuacijska pot. Zanima me, kako bo CD v bodoče poskrbel za varnost in evakuacijo svojih obiskovalcev, recimo ob veliki prireditvi, kot je bila državna proslava ob Prešernovem dnevu.