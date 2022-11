Zanimiv dogodek, a malo obiskovalcev

Mestna knjižnica Kranj (MKK) ni samo objekt, kjer si branja željni izposojamo knjige, ampak je mnogo, mnogo več. Zaposleni se neumorno trudijo in z različnimi akcijami spodbujajo branje, izobražujejo, vabijo k sodelovanju v projektih in organizirajo različne dogodke.

Izpostavljam zadnje, ki so potekali med 18. in 27. oktobrom in so zaznamovali spomin na pesnika Simona Jenka. Poklon pesniku, ki ga slovenska literarna zgodovina uvršča med najvplivnejše slovenske pesnike, so udejanjili različni izvajalci. Med drugimi tudi izjemna pesnica Anja Zag Golob, ki nas je »začarala« z izvirno interpretacijo svoje poezije, ob prelivajočih se zvokih, ki jih je iz klavirja in drugih glasbil izvabljal priznani skladatelj in pianist Drago Ivanuša.

Žal se omenjenega čarobnega mini koncerta ni udeležilo veliko obiskovalcev, čeprav je MKK vložila veliko truda v obveščanje o dogodku. Naj bo torej pričujoči zapis spodbuda za večjo udeležbo na prihajajočih dogodkih. Kritika v smislu, da se v Kranju nič ne dogaja, je trhla, zato naj se opusti. MKK pa si zasluži veliko pohvalo in zahvalo, da se trudi polepšati naš vsakdan!