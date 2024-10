Zmešnjava z avtobusnimi voznimi redi

Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa sporočam, da so pri voznih redih avtobusov zakuhali popolno zmešnjavo – zdaj pa se bodo lotili še vlakov, ojoooj!

Želim potovati iz Maribora v Radence in nazaj! Pred njihovimi posegi sem na določeni spletni strani vnesla to povezavo in prikazali so se mi vozni redi za ves dan. Zdaj je to nemogoče! Naj poskusijo sami, da bodo videli, v kakšno zmešnjavo so prisilili potnike. Naj poiščejo te vozne rede in mi sporočijo, prosim, kako so jih našli, da se ne bom spet tri ure mučila s klici na razne telefonske številke, a pravih odgovorov ne bom dobila.

Naj se vendar vživijo v položaj potnikov! Pretežko? Najbrž.