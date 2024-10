Zmešnjava z avtobusnimi voznimi redi

Gospa Blanka Prezelj, ki je napisala pismo bralke z zgornjim naslovom (Delo, 10. oktobra, stran 7), pač ne more vedeti, da že tri mesece ni več direktne povezave na relaciji Maribor-Radenci.

Iz Maribora se je treba pripeljati v Gornjo Radgono in tam prestopiti na avtobus za Mursko Soboto, v Radencih pa lahko izstopiš. Vasi med Mursko Soboto in Gornjo Radgono so odrezali od osrednje Slovenije. Vprašanje pa je, ali so Radenci še zdraviliški kraj. S takšnim voznim redom so namreč tistim, ki bi jih radi obiskali, podaljšali čas vožnje. Naj razume, kdor more, da te država lahko tako udari po glavi.

Pridružujem se mnenju gospe Prezelj, naj se v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, na katero je naslovila pismo, vendar vživijo v položaj potnikov.