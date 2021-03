Župani in predsedniki vlad

V Sloveniji ni malo županov, ki se lahko pohvalijo z dolgoletnim županovanjem. Zakaj?



To so ljudski, tudi domači ali krajevni župani, ki so prisluhnili svojim ljudem in rešujejo njihove krajevne probleme. Ti skoraj ne poznajo političnih polen in tudi nimajo skrbi za ponovno izvolitev. Pogosto so ob volitvah edini kandidati. Zakaj je tako? Gre za prave ljudi na pravem mestu za vse raznobarvne stranke, predvsem pa so pravi za njihove volivce. Pogosto so to tudi nadstrankarski, vendar pa jih odlikujeta delo in posluh za napredek svojega in njihovega kraja. Kako lepo in enostavno!



Poglejmo še predsednike slovenskih vlad: v tridesetih letih obstoja samostojne Slovenije se je na premierskem stolčku zamenjalo okoli deset ljudi. Zakaj? To so bili nepravi ljudje na nepravem mestu. Niso prisluhnili slovenskim problemom, še manj problemom prebivalcev Slovenije. Pogosto je bil in je njihov slogan »deli in vladaj«, stranke so postajale prioriteta pred Slovenijo, poslanci in ministri pred ostalimi državljani.



Če je dober župan živel s svojimi ljudmi, pa premieri slovenskih državljanov več ne slišijo niti ne poznajo. Prevladuje slogan »jaz in moja stranka«.



Ne počutijo se več Slovence, Slovenija postaja njihov plen. Dokazi: prodaja in prilaščanje slovenskega premoženja, uničevanje javnega zdravstva, šolstva, kulture, kulturne dediščine, naravnih virov in dobrin, primeri, kot so gozdovi in lesna industrija, ribištvo, slovensko trgovsko ladjevje, naše letalstvo, naši hoteli in zdravilišča, naše železarstvo in steklarstvo, naše banke, naše morje ... Vse to in še marsikaj so naši premieri v tem času uničili, si prisvojili ali prodali in delavce posredno ali neposredno pahnili v revščino, Slovenijo pa v sramoto. Pri tem so tudi pohodili čast in dobro ime vsakega Slovenca posebej.



Poglejte »predstavnike ljudstva« danes na tem pogorišču! Prav nič ne govorijo, še manj planirajo in ukrepajo, kako bomo živeli mi in naš rod v prihodnosti. To niso voditelji Slovenije, ker jim ni mar za Slovenijo in njen narod. Dokaz so večni prepiri politikov, nič koristnih rešitev in nič sočutja z narodom.



