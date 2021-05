A takšne živali živijo v Sloveniji?!

V članku preberite:

Kaj bo gledalcem ponudil dokumentarni film Divja Slovenija, ki ga je Matej Vranič s sodelavci snemal več kot leto in pol, videli pa ga bomo jeseni. Zakaj so v njem dobile priložnost tudi manj znane živali in tiste, ki živijo v urbanem okolju. Zakaj so ustvarjalci še posebej veseli, da se jim je posrečilo posneti bobre. S kakšnimi kamuflažnimi fintami so se približali najbolj plašnim. Zakaj režiser zase in za svoje kolege pravi, da so v pozitivnem smislu 'ornk trčeni'.