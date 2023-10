Baskija ima vse, kar imajo najboljši

V članku preberite:

Tudi tisti, ki ne govorijo špansko, gotovo poznajo dve španski besedi: fiesta in siesta. Ta dva pojma krojita življenje tudi na severu države, ki je samosvoj, drugačen od »tipične« Španije, pa tudi manj oblegan od najbolj razvpitih turističnih krajev, kot so Barcelona, Madrid ali Sevilla. Med potepanjem po Baskiji, Navari in Kantabriji smo se nekajkrat povsem po naključju znašli sredi velikih uličnih praznovanj, kot da je življenje tam en sam praznik. Kdo ve, morda je bil to le napačen vtis, ki si ga včasih ustvarimo turisti.