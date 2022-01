Bernarda Oman: S samoto nimam težav

V nadaljevanju preberite:

Kot igralka lahko Bernarda Oman postane kdor koli, ko pa se z njo srečaš v živo, iz nje vejeta predvsem prijetna toplina in prijaznost. In čeprav deluje nežno, skoraj krhko, je ženska, ki odločno usmerja svoje življenje. »Starejša ko sem, bolj vem, da za spremembo ni nikoli prepozno,« pravi zdaj, ko že dlje časa po lastni izbiri biva sama s sabo. Z dejstvom, da je najstarejša v ansamblu Mestnega gledališča ljubljanskega, se ne obremenjuje, le zakaj, ko pa jo še vedno tako kot na začetku poti zanimajo ljudje, njihova čustva in stiske. »Nikoli se ne naveličam,« pravi igralka, ki jo tako na odru kot intimno naprej ženeta odprtost in radovednost.