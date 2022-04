Bernarda Žarn: Ne sodim o poteh, po katerih nisem hodila

V nadaljevanju preberite:

Veliko televizijskih voditeljic se lepo in simpatično smeji, a v očeh Bernarde Žarn je posebne vrste sijaj, pa ne le zato, ker se piše Žarn in to asociira na žarnico. V svetu televizije je od leta 1997, ko je naredila avdicijo. Gledalci se je spomnimo iz oddaj Prvi in drugi, Dobra ura, Vikend paket, Ema, Slovenska popevka, MMS, Poletna noč, Božična noč, Polnočni klub, Poletna scena in iz aktualnega Nedeljskega popoldneva. Mojstrsko vodi tudi dobrodelne prireditve. Po izobrazbi je profesorica slovenskega jezika in književnosti ter profesorica sociologije. Obožuje knjige in se rada pogovarja o njih, medtem ko zasebnost od nekdaj skrbno varuje zase.