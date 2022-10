Bes in upanje na ulicah Irana

V nadaljevanju preberite:

Potem ko jo je zaradi kršenja strogih pravil oblačenja – njena naglavna ruta se ni dobro prilegala obrazu in je izpod nje kukalo nekaj pramenov las – na izhodu s postaje podzemne železnice aretirala iranska »moralna policija«, je Mahsa Amini 16. septembra umrla v policijskem priporu. Stara je bila le 22 let. Načelnik teheranske policije Hosein Rahimi je zatrdil, da je bila njena smrt nesrečni dogodek in da je policija v zaporu ni pretepala, ampak je umrla zaradi odpovedi srca, toda ljudje mu ne verjamejo. Odpravili so se na ulice, nato pa so se protesti proti režimu iz Kurdistana, od koder je bila Mahsa, razširili po vsej državi.