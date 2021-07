V nadaljevanju preberite:

Le malokdo si je novembra 1976, ko so v enem od newyorških kinematografov začeli predvajati nizkoproračunski film, predstavljal, da bo postal najuspešnejši film, posnet tega leta. In še manj je bilo tistih, ki so si mislili, da bo takrat povsem neznan in milo rečeno ne posebno nadarjen glavni igralec v njem postal globalna filmska ikona, katere zvezda bo žarela še več kot 40 let pozneje.



To je bil legendarni film Rocky, glavno vlogo v njem je zaigral Sylvester Stallone. Največji akcijski zvezdnik zadnjih desetletij in verjetno kar vseh časov, bog oče akcijskega filma, se ne ustavlja, čeprav bo v torek praznoval 75 let.