Boginja popa

V vitrini ima grammyja, oskarja, emmyja in tri zlate globuse. Zaslovela je skupaj z nekdanjim možem, a ga je že davno pustila v prahu ob cesti in do danes prodala več kot sto milijonov plošč. Ko je izvedela, da je na ameriških volitvah zmagal Joe Biden, je kot otrok od veselja skakala po postelji. Zdaj veliko časa in energije nameni reševanju živali, proti novemu koronavirusu se je cepila že dvakrat, v četrtek pa si bo vzela čas za praznovanje 75. rojstnega dneva. Januarja je tvitnila: »Razmišljam, da bi priredila virtualni koncert. Prepevala bi svoje najljubše pesmi, ki niso bile nikoli uspešnice, in nekatere, ki so bile. Edina težava je, da pojem že 50 let. Preveč pes­mi!« Dame in gospodje – Cher.