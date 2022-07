Bolj star, bolj nor, pa tako mišičast

V nadaljevanju preberite:

V zlatarstvu in gimnastiki je Tine Šrot dosegel vrhunskost. Oblikovanje zlata in gimnastične vaje zahtevajo natančnost in občutek za lepoto. Tako žlahtna kovina kot telo se upirata, a slednjič kloneta pod človekovo težnjo po izvrstnosti. Njegove unikate imajo Stenmark, Comanecijeva, Kasparov, Samaranch, Pogačar in Cerar. Sam si je na evropskem prvenstvu nadel bron v preskoku, olimpijske igre pa skusil na dveh najbolj eksotičnih prizoriščih, v Tokiu in Ciudadu de Mexicu.