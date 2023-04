Pustil sem, da stvari, ki sem jih moral dolgo nadzorovati, padejo iz mene

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi UMco je pravkar izšel Vojni dnevnik, romaneskni prvenec Delovega novinarja Boštjana Videmška, ki se v zadnjem času posveča predvsem okoljskim temam. Pogovarjala sva se o tem, kako so si vse vojne podobne, o mirovniških pozivih, o tistih, ki nepredstavljive tragedije sodijo kot gledališke predstave, o smislu novinarstva in literature, o izgubi najboljšega prijatelja, in o tem, da lahko človek iz vojne odide, a jo bo vselej nosil s seboj.