Njuna zgodba je zgodba tisočih ogroženih vrst

V nadaljevanju preberite:

Najin in Fatu v Keniji živita v raju. Zaščiteni sta kot britanska kraljica in savdski prestolonaslednik skupaj. A Najin in Fatu sta zadnji predstavnici svoje vrste. Njuna zgodba je zgodba o človeškem pohlepu, vojnah, divjem lovu, trgovini z divjimi živalmi, hkrati pa, kot v pravkar izdani knjigi Zadnji dve pišeta novinarja in zakonca Maja Prijatelj Videmšek in Boštjan Videmšek, zgodba o upanju za vstajenje in ohranitev vrste.